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«Тур де Франс». 1-й этап. Пелотон преодолеет маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами

Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Алехандро Вальверде Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Дэниэл Мартин Ричи Порт Стивен Крейсвик Микель Ланда Якоб Фульсан Ильнур Закарин Найро Кинтана Герейнт Томас Тибо Пино Фабио Ару Ромен Барде Адам Йейтс Саймон Йейтс Жюлиан Алафилипп Майкл Вудс Иган Арли Берналь Велоспорт

6 июля стартует веломногодневка «Тур де Франс». Первый этап пройдет по дорогам Бельгии – пелотон преодолеет равнинный маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами.

«Тур де Франс»

1-й этап

Брюссель, Бельгия

194,5 км

Профиль/Карта

Начало – 13.25 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.55 на телеканале Eurosport.

Фавориты

Герейнт Томас (Великобритания, INEOS)
Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)
Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)
Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Микель Ланда (Испания, Movistar)
Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)
Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma)
Майкл Вудс (Канада, EF Education First)
Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)
Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo)
Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

Составы всех команд на «Тур де Франс-2019»

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