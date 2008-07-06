«Тур де Франс». 1-й этап. Пелотон преодолеет маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами

6 июля стартует веломногодневка «Тур де Франс». Первый этап пройдет по дорогам Бельгии – пелотон преодолеет равнинный маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами.

«Тур де Франс»

1-й этап

Брюссель, Бельгия

194,5 км

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Начало – 13.25 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.55 на телеканале Eurosport.

Фавориты

Герейнт Томас (Великобритания, INEOS)

Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS)

Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)

Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)

Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Микель Ланда (Испания, Movistar)

Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)

Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma)

Майкл Вудс (Канада, EF Education First)

Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)

Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)

Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)

Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)

Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo)

Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

Составы всех команд на «Тур де Франс-2019»