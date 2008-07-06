«Тур де Франс». 1-й этап. Пелотон преодолеет маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами

6 июля стартует веломногодневка «Тур де Франс». Первый этап пройдет по дорогам Бельгии – пелотон преодолеет равнинный маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами.
«Тур де Франс»
1-й этап
Брюссель, Бельгия
194,5 км
Начало – 13.25 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.55 на телеканале Eurosport.
Фавориты
Герейнт Томас (Великобритания, INEOS)
Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)
Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)
Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Микель Ланда (Испания, Movistar)
Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)
Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma)
Майкл Вудс (Канада, EF Education First)
Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)
Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo)
Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)