Победы Испании и Украины, ЦСКА снова выиграл Единую лигу ВТБ и другие новости утра

1. В квалификации Евро-2020 Испания разгромила Швецию, Дания забила 5 мячей Грузии, Украина победила Люксембург. Все результаты дня – тут.

Сегодня сборная России сыграет в отборе к Евро-2020 против Кипра. Команда Черчесова в полном порядке: выиграли два последних матча, забив 13 мячей, а пропустили – 0. Но тренер считает, что команда не должна расслабляться.

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2. В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто» (2-3).

3. Трансферы. Полузащитник Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар». Константин Базелюк покинул ЦСКА. Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо». «Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро. Де Лигта не убедило предложение «Барселоны», он склоняется к варианту с «ПСЖ». «МЮ» отказался вести переговоры с «Реалом» по трансферу Погба.

4. Роналду, де Йонг и Пикфорд вошли в символическую сборную плей-офф Лиги наций.

5. Экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен из хосписа пригласил всех на свой последний благотворительный вечер. У него боковой амиотрофический склероз.

6. ЦСКА обыграл «Химки» в третьем матче финальной серии и в 9-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ. Во время игры обворовали раздевалку «Химок».

7. Хоккей. Голкипер Даниил Тарасов перешел в финский «Эссят». «Авангард» продлил контракт с Тэйлором Беком и заплатит ему 145 млн рублей за два года.

8. Нападающий сборной России Федор Смолов в инстаграме прокомментировал задержание журналиста Ивана Голунова: «Не фэйр-плей😓».

9. Джастин Бибер попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать бой с Томом Крузом. Конор готов организовать поединок и вызвал Марка Уолберга.

10. На матче России с Кипром в Нижнем Новгороде ожидается более 42 тысяч болельщиков. Кажется, будет аншлаг.

11. Кирилл Кокорин начал читать «Краткую историю человечества» Юваля Харари в СИЗО. А вы сейчас что читаете?

Цитаты дня.

«Даже Месси нужна команда, чтобы выигрывать». Савин приехал к Хави.



Роналду о «Золотом мяче»: «Я выиграл три трофея и был в порядке, как всегда. Что я еще могу сделать?»

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется от меня, как уже случалось не раз. Главное – не сдаваться».

Прыгунья Конева о звании ЗМС футболистам: «Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?»