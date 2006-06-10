Раздевалку «Химок» ограбили по ходу 3-го матча финальной серии Единой лиги ВТБ

Раздевалку «Химок» ограбили во время 3-го матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (62:80, 0-3).
«В начале игры в раздевалку проник неизвестный, взял личные вещи игроков и скрылся. Фото и видео переданы полиции», – сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.
Армейцы выиграли серию и стали чемпионами турнира.
ЖОСТЬ— Семён Галькевич (@galkevich32) 10 июня 2019 г.
Раздевалку Химок ограбили по ходу матча сегодня
Вынесли деньги, часы, другие ценные вещи игроков
Уровень pic.twitter.com/MWnjxfyx5o