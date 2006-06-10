Черчесов о матче с Кипром: «Помню, что нельзя расслабляться. Футболисты иногда забывают»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 с Кипром.

«У нас всегда тренировки в 12: и в Саранске, и в Бельгии, и на чемпионате мира. Футбол – летний вид спорта, так что иногда жарко бывает.

Что касается матча с Кипром, я-то помню, что нельзя расслабляться. Спасибо, что напомнили, потому что футболисты иногда забывают.

У Кипра хорошая команда, качественно играли с Шотландией, так что нас ждет непростой матч.

Саша [Головин] хороший матч провел [с Сан-Марино]. Он организаторские функции на себя брал, первый гол создал. Забивать, конечно, хочется. Думаю, с Кипром Головин проведет такой же качественный матч, но с небольшими изменениями», – сказал Черчесов.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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