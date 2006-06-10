«Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.
По информации A Bola, «Порту» готов заплатить за 28-летнего форварда 10 миллионов евро.
«Порту» проявлял интерес к игроку в последние два сезона, но «Спартак» не хотел продавать Зе Луиша и переподписал с ним контракт до 2021 года.
Купить футболиста попросил главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, знакомый с ним по совместной работе в «Браге».
Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.