«Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро

Нападающий Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

По информации A Bola, готов заплатить за 28-летнего форварда 10 миллионов евро.

«Порту» проявлял интерес к игроку в последние два сезона, но «Спартак» не хотел продавать и переподписал с ним контракт до 2021 года.

Купить футболиста попросил главный тренер «Порту» , знакомый с ним по совместной работе в «Браге».

Зе Луиш выступает за с 2015 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.