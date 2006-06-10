Реклама 18+
Реклама 18+

«Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро

Теги Спартак высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия возможные трансферы Сержиу Консейсау Зе Луиш Футбол

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. 

По информации A Bola, «Порту» готов заплатить за 28-летнего форварда 10 миллионов евро. 

«Порту» проявлял интерес к игроку в последние два сезона, но «Спартак» не хотел продавать Зе Луиша и переподписал с ним контракт до 2021 года. 

Купить футболиста попросил главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, знакомый с ним по совместной работе в «Браге».

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться