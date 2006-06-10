Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется от меня, как уже случалось не раз. Главное – не сдаваться»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как преодолевал трудные моменты в жизни.

– За достаточно короткий срок вы прошли путь от запасного до капитана сборной России. Насколько он был сложным?

– Очень сложным. Главным было не сдаваться. Определил для себя: буду работать, терпеть. Если ты делаешь все правильно, рано или поздно должен прийти успех.

Это футбол: иногда ты в запасе, иногда играешь. Но всегда нужно помогать своей команде и верить в лучшее.

Капитанство в сборной стало для меня очень важным шагом. Это большая ответственность. Стараюсь держать высокий уровень.

– Вы начали чемпионат мира на скамейке, до этого «Зенит» отдавал вас в аренду. Нравится ли вам добиваться успеха вопреки ожиданиям?

– Люди часто не замечают, когда у тебя все хорошо и ты побеждаешь. Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься.

В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся! Это у меня с детства – так есть, и так будет. Сдаться проще всего.

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем все остальное.

Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя

– Полтора года назад вы запостили стихотворение Уильяма Хенли «Непокоренный». Оно помогло вам преодолеть черную полосу?

– Тогда переживал трудный момент, на душе было паршиво. Сидел и часто слушал это стихотворение, оно служило мне поддержкой. В итоге решил его выставить. Повторюсь, главное – никогда не сдаваться, – сказал Дзюба.

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