Роналду о «Золотом мяче»: «Я выиграл три трофея и был в порядке, как всегда. Что я еще могу сделать?»

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» прокомментировал победу команды в Лиге наций.

переживает очень хороший период с 2016 года, когда мы выиграли Евро, а теперь стали победителями в .

Получаю удовольствие от выступления за национальную команду. Очень важно получать удовольствие и выигрывать титулы со сборной.

Поддержка была потрясающей. Болельщики очень помогли мне и всей команде в матче с Голландией.

Дело не в моих амбициях, потому что я чувствую себя хорошо. Я пытаюсь помочь молодым игрокам, а они пытаются помочь мне, это идеальное сочетание.

Я выиграл три трофея и был в порядке, как и всегда. Не было сезона, в котором я бы играл плохо, и этот год не стал исключением. Цифры за последние 16 лет говорят сами за себя, что я еще могу сделать?

Заслуживаю ли я мяч»? Я не знаю, это решать тем, кто оценивает мою работу. Я не буду оценивать себя», – сказал Роналду.

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