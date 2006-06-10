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Роналду о «Золотом мяче»: «Я выиграл три трофея и был в порядке, как всегда. Что я еще могу сделать?»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Золотой мяч Лига наций УЕФА Футбол

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в Лиге наций. 

«Сборная Португалии переживает очень хороший период с 2016 года, когда мы выиграли Евро, а теперь стали победителями в Лиге наций.

Получаю удовольствие от выступления за национальную команду. Очень важно получать удовольствие и выигрывать титулы со сборной.

Поддержка была потрясающей. Болельщики очень помогли мне и всей команде в матче с Голландией.

Дело не в моих амбициях, потому что я чувствую себя хорошо. Я пытаюсь помочь молодым игрокам, а они пытаются помочь мне, это идеальное сочетание.

Я выиграл три трофея и был в порядке, как и всегда. Не было сезона, в котором я бы играл плохо, и этот год не стал исключением. Цифры за последние 16 лет говорят сами за себя, что я еще могу сделать?

Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Я не знаю, это решать тем, кто оценивает мою работу. Я не буду оценивать себя», – сказал Роналду.

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