Прыгунья Конева о ЗМС футболистам: «Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?»

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева поделилась мнением о вручении ЗМС футболистам сборной России за выход в 1/4 финала .

– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо.

Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта».

– При чем тут футболисты?

– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.

Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС.

Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так? – сказала Конева.

Футболисты получили «Заслуженных мастеров» за ЧМ. Волейбол дико возмущен