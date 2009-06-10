Прыгунья Конева о ЗМС футболистам: «Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?»

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева поделилась мнением о вручении ЗМС футболистам сборной России за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.
– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо.
Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта».
– При чем тут футболисты?
– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.
Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС.
Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так? – сказала Конева.
Футболисты получили «Заслуженных мастеров» за ЧМ. Волейбол дико возмущен