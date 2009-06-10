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Прыгунья Конева о ЗМС футболистам: «Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?»

Теги Сборная России по футболу сборная России жен Екатерина Конева тройной прыжок ЧМ-2018 Политика Спорт-Экспресс Футбол

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева поделилась мнением о вручении ЗМС футболистам сборной России за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.

– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо.

Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта».

– При чем тут футболисты?

– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.

Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС.

Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так? – сказала Конева.

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