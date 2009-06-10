Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов продолжит карьеру в .

29-летний футболист, играющий и в центре обороны, уже прошел медицинское обследование и подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Камболов перешел в в 2014 году. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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