Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре».
29-летний футболист, играющий и в центре обороны, уже прошел медицинское обследование и подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
Камболов перешел в «Рубин» в 2014 году. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
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Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 10, 2019
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk
Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74