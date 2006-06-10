Хави: «Даже Месси нужна команда, чтобы выигрывать»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави в интервью каналу Евгения Савина «КраСава» вспомнил о выступлении за «Барселону».

– Вы выиграли четыре ЛЧ, чемпионаты мира и Европы. Есть хоть что-то, о чем вы жалеете?

– Мне кажется, наше поколение в «Барселоне» могло выиграть больше кубков ЛЧ. Мы настолько доминировали, играли настолько лучше соперников, что могли достичь большего. Сейчас есть ощущение, что Лига чемпионов выровнялась, а тогда было тотальное преимущество «Барсы». Мне кажется, четыре Лиги чемпионов – это мало, мы потеряли несколько трофеев.

– Вы понимаете, что если бы играли в другой команде, где бы не было Месси, то выиграли бы «Золотой мяч»?

– Без Месси мы бы не выиграли столько трофеев и я бы не попал в список номинантов на «Золотой мяч». Ведь дело в команде – даже Месси нуждается в команде, чтобы выигрывать. Часто в «Барселоне» без поддержки команды у Месси ничего не получается. Команда – самое важное. Но если бы у нас не было Месси, то мы бы не выиграли все эти финалы, полуфиналы, чемпионаты, – сказал Хави.

Теперь Сава сделал интервью с Хави! Он рассказал Жеке про Златана, грибы и вспомнил «Рубин» Бердыева