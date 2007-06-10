Кирилл Кокорин начал читать «Краткую историю человечества» в СИЗО

Вячеслав Барик, адвокат , рассказал о том, чем занимается его подзащитный в СИЗО перед заседанием в Мосгорсуде 13 июня, где будет рассматриваться жалоба защиты на приговор Пресненского суда.

«Ребята настроены положительно, очень на это рассчитывают, и настроение соответствующее – в ожидании положительных перемен.

Прямых предпосылок, к сожалению, нет, это просто ожидание. Можно только надеяться на то, что заседание приурочено к великому празднику, Дню России, и это будет лучший день, чтобы российский суд показал: в нашей стране есть правосудие.

Это лучший подарок для всей страны, для всех россиян. Только такая предпосылка.

Кирилл читает, кушает, готовит что-то себе по возможности. Иногда ходит в спортивный зал, когда позволяет график посещений: когда есть возможность, он от нее не отказывается.

Что касается чтения, не знаю, какая книга у него по счету, но он взялся за «Краткую историю человечества» Юваля Ноа Харари. Очень интересная, глобальная книга, которую всем стоит прочитать», – сказал Барик.

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