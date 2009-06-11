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Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток

Теги Сборная России по футболу происшествия болельщики сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Жителю Пензы, выбежавшему 8 июня на поле во время отборочного матча Евро-2020 Россия — Сан-Марино (9:0) в Саранске, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

36-летнего болельщика признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

«В связи с противоправным поведением мужчины проведение игры было приостановлено на некоторое время. В судебном заседании он вину признал», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саранска.

Кроме того, ему запрещено в течение двух лет посещать места официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

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