Конор готов организовать бой Бибера и Тома Круза и вызвал Марка Уолберга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на желание Джастина Бибера подраться с Томом Крузом.

«Если Том согласился на этот бой, то мы организуем его.

Сможет ли Круз драться так же, как в кино?» – написал Макгрегор в твиттере.

Также на вызов Бибера отреагировал промоутер Оскар Де Ла Хойя, выразивший готовность устроить поединок.

Макгрегор при этом вызвал на бой актера Марка Уолберга: «Вызываю его на бой в том же карде. Даже когда Марк еще был Марки Марком, я бы и тогда надрал бы ему уши и забрал свои акции в UFC».

Marky Mark and the Funky Bunch – американская хип-хоп-группа, популярная в начале 1990-х годов. Ее возглавлял Марк Уолберг, выступая под сценическим именем Marky Mark.

Джастин Бибер попросил Уайта организовать бой с Томом Крузом