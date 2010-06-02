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«Джиро д’Италия». 21-й этап. Гонщики проедут «разделку» на время

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Сегодня состоится заключительный 21-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут «разделку» на время.

«Джиро д’Италия»

21-й этап

Верона – Верона

Гонка с раздельным стартом (ITT)

17 км

Профиль/Карта

Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.30 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 89.38,28
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54
3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,53
4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 3,06
5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 5,51
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,18
7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 7,28
8. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 8,01
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 9,11
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,50...
14. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 22,52
15. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 23,13...
121. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.55,32

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