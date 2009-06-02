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Ролан Гаррос. Канепи сыграет с Мартич, Вондроушова – с Севастовой, Стивенс встретится с Мугурусой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

В четвертом круге «Ролан Гаррос» прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс встретится с чемпионкой-2016 Гарбинье Мугурусой.

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статистикой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кайя Канепи (Эстония) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
2 июня, 12.00
Онлайн матча

Маркета Вондроушова (Чехия) Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
2 июня, 12.00
Онлайн матча

Донна Векич (Хорватия) Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

Слоун Стивенс (США) Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
2 июня, 17.30
Онлайн матча

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