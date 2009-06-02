Ролан Гаррос. Канепи сыграет с Мартич, Вондроушова – с Севастовой, Стивенс встретится с Мугурусой

В четвертом круге «Ролан Гаррос» прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс встретится с чемпионкой-2016 Гарбинье Мугурусой.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 2 июня, 12.00
- Дата проведения
- 2 июня, 12.00
- Дата проведения
- 2 июня, 13.30
- Дата проведения
- 2 июня, 17.30