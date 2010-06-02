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Ролан Гаррос. Федерер сыграет с Майером, Циципас – с Вавринкой, Надаль – с Лондеро, Нисикори – с Пэром

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Хуаном Игнасио Лондеро, а Кеи Нисикори – с Бенуа Пэром. 

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статисткой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Леонардо Майер (Аргентина) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
2 июня, 15.00
Онлайн матча

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 июня, 15.30
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония) Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
2 июня, 17.00
Онлайн матча

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