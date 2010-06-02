Ролан Гаррос. Федерер сыграет с Майером, Циципас – с Вавринкой, Надаль – с Лондеро, Нисикори – с Пэром

В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Хуаном Игнасио Лондеро, а Кеи Нисикори – с Бенуа Пэром.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг