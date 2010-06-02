Ролан Гаррос. Федерер сыграет с Майером, Циципас – с Вавринкой, Надаль – с Лондеро, Нисикори – с Пэром

В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Хуаном Игнасио Лондеро, а Кеи Нисикори – с Бенуа Пэром.
Сетка турнира здесь.
К сожалению, новые виджеты со статисткой пока не работают в приложениях Sports.ru.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 2 июня, 13.30
- Дата проведения
- 2 июня, 15.00
- Дата проведения
- 2 июня, 15.30
- Дата проведения
- 2 июня, 17.00