Абдулманап Нурмагомедов: «Хабиб подерется в главном бою 7 сентября. В разработке трое соперников: Фергюсон, Конор и Порье»

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что сын может встретиться с одним из трех соперников.

«В разработке трое соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье.

А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерется», – сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой Хабиб – Порье должен пройти на UFC 242 в Абу-Даби. Официального анонса боя пока не было.