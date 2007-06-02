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Абдулманап Нурмагомедов: «Хабиб подерется в главном бою 7 сентября. В разработке трое соперников: Фергюсон, Конор и Порье»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов Хабиб — Макгрегор UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что сын может встретиться с одним из трех соперников.

«В разработке трое соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье.

А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерется», – сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой Хабиб – Порье должен пройти на UFC 242 в Абу-Даби. Официального анонса боя пока не было.

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С кем должен подраться Хабиб?

175 голосов
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  • С Конором
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  • С Порье
    32%

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