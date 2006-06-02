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Неймару грозит срок до 5 лет за публикацию изображений предполагаемой жертвы изнасилования

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция происшествия Неймар Футбол

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рискует стать фигурантом уголовного дела по поводу изнасилования.

Полиция проведет расследование из-за того, что футболист опубликовал интимные изображения девушки, которая обвинила его в изнасиловании, говорится в заявлении отдела о борьбе с киберпреступностью.

И Неймара, и девушку вызовут в полицию для дачи показаний. Будут изучены их мобильные телефоны.

В Бразилии преступлением считается предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы, наказанием за это является тюремное заключение на срок от года до пяти или больше, если это было сделано с целью мести или унижения.

Женщина, имя которой не раскрывается, в пятницу подала заявление, в котором обвинила Неймара в совершенном в отношении нее изнасиловании в парижском отеле 15 мая.

Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию

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