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«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

Теги Зенит высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Маркос Акунья Футбол

«Зенит» продолжает интересоваться защитником «Спортинга» Маркосом Акуньей. 

По информации A Bola, петербургский клуб может вернуться к переговорам о приобретении 27-летнего футболиста. 

Зимой переговоры сторон зашли в тупик, когда «Спортинг» отклонил три предложения «Зенита». Тогда российский клуб был готов заплатить за  аргентинца 16 миллионов евро и еще 4 миллиона в виде бонусов. Руководство «Спортинга» настаивало на трансфере за 20 миллионов. 

Сообщается, что португальский клуб по-прежнему рассчитывает получить за футболиста именно такую сумму.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Акунья провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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