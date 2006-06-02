«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

продолжает интересоваться защитником «Спортинга» Маркосом Акуньей.

По информации A Bola, петербургский клуб может вернуться к переговорам о приобретении 27-летнего футболиста.

Зимой переговоры сторон зашли в тупик, когда «Спортинг» отклонил три предложения «Зенита». Тогда российский клуб был готов заплатить за аргентинца 16 миллионов евро и еще 4 миллиона в виде бонусов. Руководство настаивало на трансфере за 20 миллионов.

Сообщается, что португальский клуб по-прежнему рассчитывает получить за футболиста именно такую сумму.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Акунья провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.