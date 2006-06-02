Mundo Deportivo: Рейес ехал со скоростью 237 км/ч. Причиной аварии стал прокол колеса

Стали известны некоторые подробности аварии, которая повлекла за собой смерть футболиста Хосе Антонио Рейеса.

Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

В отчете гражданской гвардии Испании отмечается, что вероятной причиной аварии стал прокол колеса. По расчетам специалистов, автомобиль в этот момент двигался со скоростью 237 километров в час, сообщает Mundo Deportivo.

Mercedes-Benz S550, которым управлял Рейес, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Вместе с водителем в машине был его 23-летний кузен, который тоже погиб в результате аварии.

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35