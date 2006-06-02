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Mundo Deportivo: Рейес ехал со скоростью 237 км/ч. Причиной аварии стал прокол колеса

Теги Ла Лига происшествия Хосе Антонио Рейес Футбол

Стали известны некоторые подробности аварии, которая повлекла за собой смерть футболиста Хосе Антонио Рейеса.

Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

В отчете гражданской гвардии Испании отмечается, что вероятной причиной аварии стал прокол колеса. По расчетам специалистов, автомобиль в этот момент двигался со скоростью 237 километров в час, сообщает Mundo Deportivo.

Mercedes-Benz S550, которым управлял Рейес, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Вместе с водителем в машине был его 23-летний кузен, который тоже погиб в результате аварии.

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

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