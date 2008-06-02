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Логинов защитил магистерскую работу в Институте физической культуры и спорта Саратова

Теги сборная России фото Александр Логинов Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов защитил магистерскую работу в Институте физической культуры и спорта Саратова.

24 мая Логинов представил комиссии работу на тему «Исследование особенностей организации и реализации волевой подготовки биатлонистов».

«Работа вызвала большой интерес у комиссии и присутствующих, которые задавали вопросы не только по теме исследования, но и по профессиональной спортивной деятельности магистранта.

Александр подробно рассказал об успехах и проблемах своей работы, психологическом взаимодействии спортсменов и тренеров в тренировочном и соревновательном процессах», – говорится в пресс-релизе института.

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