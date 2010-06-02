Лига наций. Россия сыграет с Сербией, Бразилия встретится с Польшей и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет с Сербией в рамках первой недели Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

1-я неделя

Нови-сад, Сербия

Россия – Сербия – 20.00

Япония – Франция – 17.00

Цзянмынь, Китай

Германия – Иран – 0-3 (28:30, 27:29, 20:25)

Китай – Италия – 0-3 (21:25, 13:25, 24:26)

Катовице, Польша

Австралия – США – 15.00

Бразилия – Польша – 18.00

Мендоса, Аргентина

Португалия – Болгария – 22.10

Аргентина – Канада – 1.10 (3 июня)

Турнирное положение: Иран – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Франция – 2-0 (6), Аргентина – 2-0 (6), Италия – 2-1 (6), Бразилия – 2-0 (5), Польша – 2-0 (5), Болгария – 1-1 (3), Россия – 1-1 (3), Япония – 1-1 (3), Канада – 1-1 (3), Германия – 1-2 (2), Китай – 0-3 (1), Австралия – 0-2 (1), США – 0-2 (1), Сербия – 0-2 (0), Португалия – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».