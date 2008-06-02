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Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят играть в «Барселоне»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн Усман Дембеле Футбол

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «ПСЖ» Неймар намерены перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, француз и бразилец хотят играть в каталонской команде.

Гризманн – важная цель для «Барселоны». В клубе хотят, чтобы он занял место полузащитника Филиппе Коутиньо.

Чемпион мира сожалеет об отказе от перехода в «Барселону» прошлым летом и собирается присоединиться к чемпионам Испании в это межсезонье.

Неймар также жалеет о том, что ушел из «Барселоны». Однако осуществить его трансфер значительно труднее.

Отступные в контракте Гризманна с «Атлетико» в июле снизятся с 200 до 120 миллионов евро. Форвард уже сообщил об уходе из команды.

У Неймара нет отступных, и «ПСЖ» не собирается его продавать. Если бы у парижан было желание расстаться с бразильцем, «Барселона» могла бы подписать Неймара, использовав в сделке вингера Усмана Дембеле.

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