Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят играть в «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард Неймар намерены перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, француз и бразилец хотят играть в каталонской команде.

Гризманн – важная цель для «Барселоны». В клубе хотят, чтобы он занял место полузащитника Филиппе Коутиньо.

Чемпион мира сожалеет об отказе от перехода в «Барселону» прошлым летом и собирается присоединиться к чемпионам Испании в это межсезонье.

Неймар также жалеет о том, что ушел из «Барселоны». Однако осуществить его трансфер значительно труднее.

Отступные в контракте Гризманна с в июле снизятся с 200 до 120 миллионов евро. Форвард уже сообщил об уходе из команды.

У Неймара нет отступных, и «ПСЖ» не собирается его продавать. Если бы у парижан было желание расстаться с бразильцем, могла бы подписать Неймара, использовав в сделке вингера Усмана Дембеле.