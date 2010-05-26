Шипулин выиграл праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму

Бывший российский биатлонист выиграл праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

Об этом сообщает телеграм-канал K/On/Off.

По информации источника, явка на праймериз составила 6,81%.

Предварительный результат Шипулина после подсчета голосов в 12 территориях из 21-й – 79,2% голосов.

Выборы пройдут 8 сентября.

Шипулин является олимпийским чемпионом в эстафете. В декабре 2018 года он завершил спортивную карьеру.

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