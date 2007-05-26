Овечкин о критике: «Это не болельщики, они ждут проигрыша. Мы играем и хотим побеждать для России»

Нападающий сборной России Александр Овечкин поделился эмоциями после победы над командой Чехии (3:2 Б) в матче за третье место на ЧМ-2019.

– Показалось, что в третьем периоде не хватило сил, очень сильно чехи перебрасывали.

– Вся игра была вязкая. Знали, что они первый период будут играть больше от обороны.

Забили первые два гола и встали, потом получился случайный гол, но мы его сберегли и вышли на третий период, где Вася [Андрей Василевский] все сделал для нас.

– Что вчера могли сделать по-другому?

– Надо забивать. Много было моментов у нашего звена, но где-то не хватило хладнокровия, где-то не хватило доли секунды, паузы для того, чтобы забить.

Все играли на команду, на результат. К сожалению, бронза, но ничего уже не сделаешь.

– Почему у звена не получился турнир?

– Я бы так не сказал. Все-таки играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, мы сыграли хорошо.

За игру для выхода в финал все четыре звена сыграли неудовлетворительно. В целом, считаю, все играли на команду, по системе, но не хватило то, о чем сказал только что.

– Можно сказать, что это одна из лучших сборных, в которой вы выступали?

– Все сборные хорошие. Если попал в сборную России, значит, ты один из лучших игроков и на данный момент достоин выступать за свою страну.

Конечно, по именам сборная очень сильная. Рассчитывали на золото, но…

– Болельщики говорят: «Зачем мучить Овечкина, он выжатый после плей-офф, ставьте молодых». Что скажете?

– Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей. Это не болельщики, они ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить, сказать какой Овечкин или кто-то еще.

Мы играем все вместе за страну, бьемся, хотим выиграть. Таких людей не надо слушать и обращать внимания. Таких очень много и среди вас тоже.

– Можно сказать, что через год сборная в таком же составе соберется?

– Столько игр впереди, чтобы посмотреть, какой будет состав. Думаю, что для нас неважно, кто будет надевать майку страны.

Важно, чтобы выкладывались, бились и играли только на победу.

– Это не первая бронзовая медаль для вас.

– Золото всегда особенное. Но лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале. У нас был такой опыт.

Здесь уже нам нечего сказать. Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой, сделали все, что могли. К сожалению, не получилось то, что хотели.

– Говорят, что это провал. Согласны?

– Мы с медалью. Еще раз говорю, все мы сюда приехали за золотом, бились, старались. У всех были травмы, микротравмы.

– У вас была травма?

– Кто-то играл на уколах, на обезболивающих, но мы здесь не геройствуем, а играем в хоккей и получаем удовольствие, – заявил Овечкин.

Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше

Россия – третья на ЧМ-2019. Василевский затащил сборную