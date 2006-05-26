Воробьев продолжит тренировать сборную России

Илья Воробьев останется главным тренером сборной России.

Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали.

Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство.

Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», – сказал Третьяк.

Под руководством Воробьева сборная России провела два чемпионата мира. На ЧМ-2018 национальная команда вылетела в четвертьфинале, на ЧМ-2019 – выиграла бронзовые медали.

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