Воробьев продолжит тренировать сборную России

Илья Воробьев останется главным тренером сборной России.
Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали.
Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство.
Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», – сказал Третьяк.
Под руководством Воробьева сборная России провела два чемпионата мира. На ЧМ-2018 национальная команда вылетела в четвертьфинале, на ЧМ-2019 – выиграла бронзовые медали.
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