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    Воробьев продолжит тренировать сборную России

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Владислав Третьяк чемпионат мира Р-Спорт Хоккей

    Илья Воробьев останется главным тренером сборной России.

    Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

    «У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали.

    Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство.

    Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», – сказал Третьяк.

    Под руководством Воробьева сборная России провела два чемпионата мира. На ЧМ-2018 национальная команда вылетела в четвертьфинале, на ЧМ-2019 – выиграла бронзовые медали.

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