Илья Ковальчук: «Очень пристально читаю прессу. Не дождетесь моего ухода»

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился размышлениями о победе над командой Чехии (3:2 Б) в матче за третье место на ЧМ-2019.

– Василевский – лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли.

Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

– Кажется, что сборной не хватило физики.

– Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией.

На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.

– Вы, как и все лидеры сборной, отказались общаться с прессой после поражения от Финляндии. В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?

– Это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал.

Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были забить...

– Поражение от Финляндии – одно из самых невероятных на ЧМ. Финнов выгоняли из «Югры», из «Амура» они не могли вписаться ни в одну команду. Как так вышло, что мы им проиграли?

– В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно.

Плей-офф на ЧМ – не серия до четырех побед, поэтому надо выкладываться с самого начала. Мы, наверное, поначалу играли не так, как хотели.

Финляндия не позволяла нам действовать агрессивно, сами же они играли просто, выкидывали шайбу и прессинговали. Мы не были к этому готовы. Нужно делать выводы.

– Вы стали рекордсменом по количеству матчей за сборную России. Есть ли шансы, что сыграете на следующем чемпионате мира?

– Я очень пристально читаю прессу и иногда у меня еще больше возникает желание приехать в сборную.

Вы мне даете огромную мотивацию. Кто бы что ни говорил – не дождетесь моего ухода.

– Вас, кстати, чуть ли не больше всех критиковали по ходу турнира. Насколько согласны с критикой?

– У нас свободная страна, свободный мир. Каждый имеет свое мнение и имеет на него право. Кто-то поддерживает, кто-то нет.

Я делаю выводы. Мое дело – тренироваться, готовиться. Я прошел много турниров, тренировок, матчей, репортеров, поэтому не так сильно зацикливаюсь на этом.

– Весь турнир вы играли в четвертом звене. Роль для вас непривычная. Насколько было трудно?

– Я думаю, что у нас все играли не в своих ролях. Никто из нас не играл по 18-20 минут, как привык в клубе, все находились на площадке примерно одинаковое количество времени.

Никто из ребят не показывал, что чем-то недоволен. Это было непросто сделать, но парни сдержали слово и бились друг за друга, – объяснил Ковальчук.

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