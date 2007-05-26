Роман Ротенберг: «Россия идет в лидерах хоккейных стран. Это задел на будущее»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал итоги ЧМ-2019.

В матче за третье место сборная России обыграла Чехию (3:2 Б).

«Мы проделали огромную работу. Все переживали, команда стала единым целым, все отдали всё, что могли.

Девять побед из десяти, одной не хватает. Мы это понимаем. Есть от чего отталкиваться.

В этом сезоне у нас бронза молодежного чемпионата мира, сейчас бронза. Мы идем в лидерах среди хоккейных стран.

Это для нас задел на будущее», – сказал Ротенберг.

Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше

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