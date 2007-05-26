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    Роман Ротенберг: «Россия идет в лидерах хоккейных стран. Это задел на будущее»

    Теги Сборная России по хоккею чемпионат мира Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал итоги ЧМ-2019.

    В матче за третье место сборная России обыграла Чехию (3:2 Б).

    «Мы проделали огромную работу. Все переживали, команда стала единым целым, все отдали всё, что могли.

    Девять побед из десяти, одной не хватает. Мы это понимаем. Есть от чего отталкиваться.

    В этом сезоне у нас бронза молодежного чемпионата мира, сейчас бронза. Мы идем в лидерах среди хоккейных стран.

    Это для нас задел на будущее», – сказал Ротенберг.

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