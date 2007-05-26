Азад Рагимов: «Может, нам стоило отправить за Мхитаряном самолет в сопровождении двух F-16?»

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал решение хавбека «Арсенала» Генриха Мхитаряна пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.

«Большие [гарантии безопасности для Мхитаряна]? Что вы имеете в виду, когда говорите большие? Больше, чем гарантии? Более 100%? Мы сделали все. Что еще мы можем сделать?

Может, нам стоило отправить за ним (Мхитаряном) частный самолет? В сопровождении двух F-16 Fighting Falcons (американский легкий истребитель четвертого поколения – прим. Sports.ru)? Я не знаю, что еще мы могли сделать.

УЕФА и «Арсенал» получили всю возможную и невозможную документацию. Лично со своей стороны я отправил и подписал письмо с гарантиями от правительства, от Федерации футбола Азербайджана, а также от всех правительственных структур, отвечающих за безопасность», – сказал Рагимов.

Мхитарян не едет в Баку. Часть фанов «Арсенала» из Азербайджана считает его пешкой, часть – поддерживает