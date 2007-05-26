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    Азад Рагимов: «Может, нам стоило отправить за Мхитаряном самолет в сопровождении двух F-16?»

    Теги Лига Европы Арсенал Генрих Мхитарян политика Футбол

    Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал решение хавбека «Арсенала» Генриха Мхитаряна пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.

    «Большие [гарантии безопасности для Мхитаряна]? Что вы имеете в виду, когда говорите большие? Больше, чем гарантии? Более 100%? Мы сделали все. Что еще мы можем сделать?

    Может, нам стоило отправить за ним (Мхитаряном) частный самолет? В сопровождении двух F-16 Fighting Falcons (американский легкий истребитель четвертого поколения – прим. Sports.ru)? Я не знаю, что еще мы могли сделать.

    УЕФА и «Арсенал» получили всю возможную и невозможную документацию. Лично со своей стороны я отправил и подписал письмо с гарантиями от правительства, от Федерации футбола Азербайджана, а также от всех правительственных структур, отвечающих за безопасность», – сказал Рагимов.

    Мхитарян не едет в Баку. Часть фанов «Арсенала» из Азербайджана считает его пешкой, часть – поддерживает

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