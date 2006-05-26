«Локомотив» вышел в групповой этап ЛЧ, «Краснодар» сыграет в квалификации

Завершен сезон российской премьер-лиги-2018/19.

«Локомотив» занял второе место, обыграв в 30-м туре «Уфу» (1:0), и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» победил «Рубин» (1:0) и финишировал третьим. Команда Мурада Мусаева начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. Своего соперника «быки» узнают в июле.

Третьим клубом от России в Лиге чемпионов будет чемпион «Зенит», который также стартует с группового этапа.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ