«Локомотив» вышел в групповой этап ЛЧ, «Краснодар» сыграет в квалификации

Завершен сезон российской премьер-лиги-2018/19.
«Локомотив» занял второе место, обыграв в 30-м туре «Уфу» (1:0), и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
«Краснодар» победил «Рубин» (1:0) и финишировал третьим. Команда Мурада Мусаева начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. Своего соперника «быки» узнают в июле.
Третьим клубом от России в Лиге чемпионов будет чемпион «Зенит», который также стартует с группового этапа.
- Дата проведения
- 26 мая, 14.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 39 Фернандеш.
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Локомотив –
Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Кверквелия (Тарасов, 17; Кварацхелия, 29), Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Баринов, Жемалетдинов, Смолов (Магкеев, 90).
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Уфа –
Беленов, Круговой (Алиев, 58), Сухов, Пуцко, Карп (Тилль, 62), Бизяк (Игбоун, 58), Пауревич, Неделчару, Салатич, Йокич, Кротов.