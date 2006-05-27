«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» сыграют в Лиге Европы

Завершился сезон итальянской серии А.

В 38-м туре решалось, кто займет 3-е и 4-е места, дающие право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В этом преуспели «Аталанта» и «Интер».

Бергамская команда под руководством тренера Джан Пьеро Гасперини победила «Сассуоло» (3:1) и заняла 3-е место в серии А. Это лучший результат в истории «Аталанты», она впервые выступит в Лиге чемпионов.

«Интер» под руководством тренера Лучано Спаллетти обыграл «Эмполи» (2:1) и занял 4-е место в серии А. «Нерадзурри» выступят в Лиге чемпионов во втором сезоне подряд.

«Милан» победил СПАЛ (3:2), «Рома» обыграла «Парму» (2:1). Эти результаты не позволили догнать «Аталанту» и «Интер» и войти в лигочемпионскую четверку.

«Милан» завершил чемпионат на 5-м месте, «Рома» – на 6-м. Обе команды сыграют в Лиге Европы, как и обладатель Кубка Италии «Лацио». «Рома» начнет свое выступление в турнире с квалификации.

Полная таблица серии А