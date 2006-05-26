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    ЧМ-2019. Матч за 3-е место. Россия сыграет с Чехией

    Теги Сборная России по хоккею результаты Сборная Чехии по хоккею чемпионат мира Хоккей

    В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией.

    Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет. 

    Матч за 3-е место

    Россия – Чехия
    Дата проведения
    26 мая, 16.45, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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