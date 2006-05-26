ЧМ-2019. Матч за 3-е место. Россия сыграет с Чехией

В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией.
Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет.
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 26 мая, 16.45, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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