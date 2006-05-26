Гран-при Монако. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 7-й

Гран-при Монако

Монте-Карло

26 мая 2019 года

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 78 кругов

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602

3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)* +5,537

5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +53,454

7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574

8. Алекс Албон («Торо Россо») +55,200

9. Даниэль Риккардо («Рено») +1.00,894

10. Ромен Грожан («Хаас») +1.01.034

11. Ландо Норрис («Макларен») +1.06,801

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга

Сошел:

Шарль Леклер («Феррари»)

* – Ферстаппен был оштрафован на 5 секунд и в протоколе откатился со 2 на 4 место