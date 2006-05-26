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    Гран-при Монако. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 7-й

    Теги результаты Гран-при Монако Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
    Гран-при Монако
    Монте-Карло
    26 мая 2019 года
    Гонка
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 78 кругов
    2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)* +5,537
    5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
    6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +53,454
    7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
    8. Алекс Албон («Торо Россо») +55,200
    9. Даниэль Риккардо («Рено») +1.00,894
    10. Ромен Грожан («Хаас») +1.01.034 
    11. Ландо Норрис («Макларен») +1.06,801
    12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
    15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
    16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
    19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
     
    Сошел:
     
    Шарль Леклер («Феррари»)
     
    * – Ферстаппен был оштрафован на 5 секунд и в протоколе откатился со 2 на 4 место
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