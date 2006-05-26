Гран-при Монако. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 7-й

Гран-при Монако
Монте-Карло
26 мая 2019 года
Гонка
Монте-Карло
26 мая 2019 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 78 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)* +5,537
5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +53,454
7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
8. Алекс Албон («Торо Россо») +55,200
9. Даниэль Риккардо («Рено») +1.00,894
10. Ромен Грожан («Хаас») +1.01.034
11. Ландо Норрис («Макларен») +1.06,801
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
Сошел:
Шарль Леклер («Феррари»)
* – Ферстаппен был оштрафован на 5 секунд и в протоколе откатился со 2 на 4 место
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