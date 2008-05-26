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    «Джиро д’Италия». 15-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя категорийными вершинами

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Астана Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Микель Ланда Бауке Моллема Ильнур Закарин Вячеслав Кузнецов Дмитрий Страхов Рафал Майка Давиде Формоло Саймон Йейтс Мигель Анхель Лопес Павел Сиваков Ян Поланц Примож Роглич Ричард Карапас Велоспорт

    Сегодня пройдет 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут маршрут с тремя категорийными вершинами.

    «Джиро д’Италия»

    15-й этап

    Иврея – Комо

    232 км

    Профиль/Карта

    Начало – 12.25 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 14-го этапа)

    1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 58.35,34
    2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,47
    4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,10
    5. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,50
    6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,58
    7. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,29
    8. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 4,55
    9. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,28
    10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,30
    11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,04
    12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,21...
    124. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,13...
    140. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.47,24

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