«Джиро д’Италия». 15-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя категорийными вершинами

Сегодня пройдет 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут маршрут с тремя категорийными вершинами.
«Джиро д’Италия»
15-й этап
Иврея – Комо
232 км
Начало – 12.25 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 14-го этапа)
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 58.35,34
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,47
4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,10
5. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,50
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,58
7. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,29
8. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 4,55
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,28
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,30
11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,04
12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,21...
124. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,13...
140. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.47,24