«Джиро д’Италия». 15-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя категорийными вершинами

Сегодня пройдет 15-й этап веломногодневки д’Италия». Гонщики проедут маршрут с тремя категорийными вершинами.

«Джиро д’Италия»

15-й этап

Иврея – Комо

232 км

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Начало – 12.25 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 14-го этапа)

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 58.35,34

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,47

4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,10

5. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,50

6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,58

7. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,29

8. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 4,55

9. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,28

10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, ) – 5,30

11. Ильнур Закарин (Россия, ) – 6,04

12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,21...

124. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,13...

140. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.47,24