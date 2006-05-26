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    Василевский – лучший вратарь ЧМ-2019, Кучеров – лучший нападающий

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею чемпионат мира Никита Кучеров Андрей Василевский Филип Гронек Хоккей

    Определены лучшие хоккеисты ЧМ-2019.

    Лучшим вратарем был назван Андрей Василевский (сборная России). Он провел на турнире восемь матчей и одержал семь побед.

    Лучшим защитником стал Филип Гронек (сборная Чехии). Он отметился 11 (3+8) баллами в 10 играх.

    Лучшим нападающий был признан Никита Кучеров (сборная России). Он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах.

    Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет

    На чемпионате мира у нас была отличная сборная. Лучший – Василевский

    Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше

    Россия – третья на ЧМ-2019. Василевский затащил сборную

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