Василевский – лучший вратарь ЧМ-2019, Кучеров – лучший нападающий

Определены лучшие хоккеисты ЧМ-2019.
Лучшим вратарем был назван Андрей Василевский (сборная России). Он провел на турнире восемь матчей и одержал семь побед.
Лучшим защитником стал Филип Гронек (сборная Чехии). Он отметился 11 (3+8) баллами в 10 играх.
Лучшим нападающий был признан Никита Кучеров (сборная России). Он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах.
Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет
На чемпионате мира у нас была отличная сборная. Лучший – Василевский
Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше
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