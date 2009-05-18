«Бавария» выиграла чемпионат Германии 7-й год подряд. Это 29-й титул

В 34-м туре бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:1) и стала чемпионом Германии.

Для мюнхенцев этот титул стал 29-м в истории. «Бавария» выиграла национальный чемпионат седьмой сезон подряд.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В параллельной игре дортмундская «Боруссия» выиграла у менхенгладбахской и заняла второе место.

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