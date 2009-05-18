«Бавария» выиграла чемпионат Германии 7-й год подряд. Это 29-й титул

В 34-м туре бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:1) и стала чемпионом Германии.
Для мюнхенцев этот титул стал 29-м в истории. «Бавария» выиграла национальный чемпионат седьмой сезон подряд.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В параллельной игре дортмундская «Боруссия» выиграла у менхенгладбахской и заняла второе место.
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Коман, 1:1 – 50 Аллер, 2:1 – 53 Алаба, 3:1 – 58 Саншеш, 4:1 – 72 Рибери, 5:1 – 78 Роббен.
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Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка (Саншеш, 37), Коман (Рибери, 61), Гнабри (Роббен, 67), Алькантара, Левандовски, Мюллер.
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Айнтрахт Ф –
Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандес, Гачинович, де Гузман (Аллер, 46), Ребич (Торро, 64), Йович.
- Предупреждения:
- Хинтереггер (36), Хасебе (51), Алькантара (69), Рибери (73).