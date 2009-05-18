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    «Бавария» выиграла чемпионат Германии 7-й год подряд. Это 29-й титул

    Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Футбол

    В 34-м туре бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:1) и стала чемпионом Германии.

    Для мюнхенцев этот титул стал 29-м в истории. «Бавария» выиграла национальный чемпионат седьмой сезон подряд.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    В параллельной игре дортмундская «Боруссия» выиграла у менхенгладбахской и заняла второе место.

    Бавария – Айнтрахт Ф 5:1 (1:0, 4:1)
    Дата проведения
    18 мая, 16.30, «Альянц-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Коман, 1:1 – 50 Аллер, 2:1 – 53 Алаба, 3:1 – 58 Саншеш, 4:1 – 72 Рибери, 5:1 – 78 Роббен.
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка (Саншеш, 37), Коман (Рибери, 61), Гнабри (Роббен, 67), Алькантара, Левандовски, Мюллер.
    Айнтрахт ФТрапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандес, Гачинович, де Гузман (Аллер, 46), Ребич (Торро, 64), Йович.
    Предупреждения:
    Хинтереггер (36), Хасебе (51), Алькантара (69), Рибери (73).

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