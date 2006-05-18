Рим (WTA). 1/2 финала. Бертенс играет с Контой, Плишкова встретится с Саккари

В субботу в полуфинале турнира в Риме чемпионка Мадрида Кики Бертенс играет с Йоханной Контой, а чемпионка Рабата Мария Саккари встретится с Каролиной Плишковой.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия



13 – 19 мая 2019

Premier 5



Призовой фонд – 3 452 538 долларов



Открытые корты, грунт

Четвертьфинал