Рим (WTA). 1/2 финала. Бертенс играет с Контой, Плишкова встретится с Саккари

В субботу в полуфинале турнира в Риме чемпионка Мадрида Кики Бертенс играет с Йоханной Контой, а чемпионка Рабата Мария Саккари встретится с Каролиной Плишковой.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
13 – 19 мая 2019
Premier 5
Призовой фонд – 3 452 538 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 18 мая, 13.25
- Дата проведения
- 18 мая, 18.00