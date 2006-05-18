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    Рим (WTA). 1/2 финала. Бертенс играет с Контой, Плишкова встретится с Саккари

    Теги результаты WTA Йоханна Конта Открытый чемпионат Италии Каролина Плишкова Кики Бертенс Мария Саккари Теннис

    В субботу в полуфинале турнира в Риме чемпионка Мадрида Кики Бертенс играет с Йоханной Контой, а чемпионка Рабата Мария Саккари встретится с Каролиной Плишковой.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    13 – 19 мая 2019

    Premier 5

    Призовой фонд – 3 452 538 долларов

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Кики Бертенс (Голландия) Йоханна Конта (Великобритания)
    3:1
    Дата проведения
    18 мая, 13.25
    Онлайн матча

    Каролина Плишкова (Чехия) Мария Саккари (Греция)
    Дата проведения
    18 мая, 18.00
    Онлайн матча

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