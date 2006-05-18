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    ЧМ-2019. Россия сыграет с Латвией, США – с Данией, Канада против Германии

    Теги Сборная России по хоккею результаты Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею Сборная Италии по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею Сборная Норвегии по хоккею чемпионат мира сборная Великобритании Хоккей

    В Словакии продолжается групповой этап чемпионата мира. 

    Группа А

    Дания – США
    Дата проведения
    18 мая, 13.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Канада – Германия
    Дата проведения
    18 мая, 17.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Великобритания – Словакия
    Дата проведения
    18 мая, 21.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

    Группа B

    Латвия – Россия
    Дата проведения
    18 мая, 13.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Италия – Норвегия
    Дата проведения
    18 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Швеция – Швейцария
    Дата проведения
    18 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

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