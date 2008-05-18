Официант ресторана, где ужинала сборная России: «Никто не пил 160 бутылок, некоторые вовсе не брали алкоголь»

Официант ресторана азиатской кухни «Iasai», в котором сборная России ужинала после победы победы над Чехией, опроверг информацию о том, что игроки выпили 160 бокалов пива.

«Это полная чушь. Все это смешно. Никто здесь не пил 160 бутылок. Некоторые вовсе не брали алкоголь.

Когда папарацци пытались проникнуть внутрь, парни разозлились и намекнули на то, что им лучше уйти.

Но репортеры подкараулили их на выходе, тем самым испортив ребятам отдых», – приводит слова официанта «Спорт-Экспресс».

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