🏆🏆🏆«Ман Сити» первым в истории выиграл домашний требл в Англии

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0) и выиграл третий внутренний трофей в сезоне.

Команда Пепа Гвардиолы также стала обладателем Кубка лиги, в серии пенальти обыграв «Челси» (0:0, 4:3 по пенальти), и победила в АПЛ, обойдя «Ливерпуль» на одно очко.

Это первый случай в английском футболе, когда мужская команда выиграла три домашних трофея за один сезон. Ранее внутренний требл брал женский «Арсенал».

В 1999 году «МЮ» под руководством сэра Алекса Фергюсона сделал требл, победив в АПЛ и Кубке Англии и выиграв Лигу чемпионов. «Ливерпуль» Жерара Улье в 2001 году выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также Кубок УЕФА.