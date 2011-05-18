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    🏆🏆🏆«Ман Сити» первым в истории выиграл домашний требл в Англии

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги рекорды Футбол

    В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0) и выиграл третий внутренний трофей в сезоне.

    Команда Пепа Гвардиолы также стала обладателем Кубка лиги, в серии пенальти обыграв «Челси» (0:0, 4:3 по пенальти), и победила в АПЛ, обойдя «Ливерпуль» на одно очко.

    Это первый случай в английском футболе, когда мужская команда выиграла три домашних трофея за один сезон. Ранее внутренний требл брал женский «Арсенал».

    В 1999 году «МЮ» под руководством сэра Алекса Фергюсона сделал требл, победив в АПЛ и Кубке Англии и выиграв Лигу чемпионов. «Ливерпуль» Жерара Улье в 2001 году выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также Кубок УЕФА.

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