«Спартак» победил «Крылья» и вернулся на 4-е место

В 29-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1).
Команда тренера Олега Кононова вернулась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые за тур до конца чемпионата опережают ЦСКА на одно очко и отстают на один балл от «Краснодара», у которого игра в запасе.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тула может подвинуть «Спартак» или ЦСКА, а «Динамо» еще волнуется за место в РПЛ: сюжеты всех матчей 29-го тура
- Дата проведения
- 18 мая, 19.00, «Самара-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 18, пенальти Зе Луиш, 0:2 – 50 Мельгарехо, 1:2 – 83 Бурлак.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов (Полуяхтов, 82), Шишкин, Рабиу, Яковлев (Антон, 59), Ткачук, Зиньковский, Шейдаев.
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Спартак –
Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Зобнин, Гулиев, Луис Адриано (Ташаев, 73), Фернандо (Умяров, 90), Зе Луиш.
- Предупреждения:
- Денисов (38), Луис Адриано (39), Рыжиков (43), Мельгарехо (45), Гапонов (47), Зобнин (48), Фернандо (88), Гулиев (90).