«Спартак» победил «Крылья» и вернулся на 4-е место

В 29-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1).

Команда тренера Олега Кононова вернулась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые за тур до конца чемпионата опережают ЦСКА на одно очко и отстают на один балл от «Краснодара», у которого игра в запасе.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тула может подвинуть «Спартак» или ЦСКА, а «Динамо» еще волнуется за место в РПЛ: сюжеты всех матчей 29-го тура

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