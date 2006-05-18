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    «Спартак» победил «Крылья» и вернулся на 4-е место

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

    В 29-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1).

    Команда тренера Олега Кононова вернулась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые за тур до конца чемпионата опережают ЦСКА на одно очко и отстают на один балл от «Краснодара», у которого игра в запасе.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Тула может подвинуть «Спартак» или ЦСКА, а «Динамо» еще волнуется за место в РПЛ: сюжеты всех матчей 29-го тура

    Крылья Советов – Спартак 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    18 мая, 19.00, «Самара-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 18, пенальти Зе Луиш, 0:2 – 50 Мельгарехо, 1:2 – 83 Бурлак.
    Крылья СоветовРыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов (Полуяхтов, 82), Шишкин, Рабиу, Яковлев (Антон, 59), Ткачук, Зиньковский, Шейдаев.
    СпартакМаксименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Зобнин, Гулиев, Луис Адриано (Ташаев, 73), Фернандо (Умяров, 90), Зе Луиш.
    Предупреждения:
    Денисов (38), Луис Адриано (39), Рыжиков (43), Мельгарехо (45), Гапонов (47), Зобнин (48), Фернандо (88), Гулиев (90).

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