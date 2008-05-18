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    «Бриллиантовая лига». Иванюк стал третьим в прыжках в высоту, Шубенков выступит на 110 м с/б, другие результаты

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    Сегодня в Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги». Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял третье место.

    «Бриллиантовая лига»

    2-й этап

    Шанхай, Китай

    Мужчины

    400 м с/б

    1. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,27
    2. Рэй Бенджамин (США) – 47,80
    3. Томас Барр (Ирландия) – 49,41

    5000 м

    1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.04,16
    2. Селемон Барега (Эфиопия) – 13.04,71
    3. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 13.04,83

    Прыжки в высоту

    1. Юй Ван (Китай) – 2,28
    2. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,28
    3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28

    Женщины

    400 м

    1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,65
    2. Сидни МакЛафлин (США) – 50,78
    3. Кристин Ботлогетсве (Ботсвана) – 51,29

    Копье

    1. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 66,89
    2. Лина Музе (Латвия) – 64,87
    3. Кристин Хуссонг (Германия) – 64,10

    Ядро

    1. Чэйз Или (США) – 19,58
    2. Гун Лицзяо (Китай) – 19,44
    3. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,78

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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