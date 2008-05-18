«Бриллиантовая лига». Иванюк стал третьим в прыжках в высоту, Шубенков выступит на 110 м с/б, другие результаты

Сегодня в Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги». Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял третье место.
«Бриллиантовая лига»
2-й этап
Шанхай, Китай
Мужчины
400 м с/б
1. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,27
2. Рэй Бенджамин (США) – 47,80
3. Томас Барр (Ирландия) – 49,41
5000 м
1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.04,16
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 13.04,71
3. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 13.04,83
Прыжки в высоту
1. Юй Ван (Китай) – 2,28
2. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,28
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28
Женщины
400 м
1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,65
2. Сидни МакЛафлин (США) – 50,78
3. Кристин Ботлогетсве (Ботсвана) – 51,29
Копье
1. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 66,89
2. Лина Музе (Латвия) – 64,87
3. Кристин Хуссонг (Германия) – 64,10
Ядро
1. Чэйз Или (США) – 19,58
2. Гун Лицзяо (Китай) – 19,44
3. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,78
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.