«Бриллиантовая лига». Иванюк стал третьим в прыжках в высоту, Шубенков выступит на 110 м с/б, другие результаты

Сегодня в Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги». Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял третье место.

«Бриллиантовая лига»

2-й этап

Шанхай, Китай

Мужчины

400 м с/б

1. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,27

2. Рэй Бенджамин (США) – 47,80

3. Томас Барр (Ирландия) – 49,41

5000 м

1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.04,16

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 13.04,71

3. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 13.04,83

Прыжки в высоту

1. Юй Ван (Китай) – 2,28

2. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,28

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28

Женщины

400 м

1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,65

2. Сидни МакЛафлин (США) – 50,78

3. Кристин Ботлогетсве (Ботсвана) – 51,29

Копье

1. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 66,89

2. Лина Музе (Латвия) – 64,87

3. Кристин Хуссонг (Германия) – 64,10

Ядро

1. Чэйз Или (США) – 19,58

2. Гун Лицзяо (Китай) – 19,44

3. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,78

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.