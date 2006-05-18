Россия обыграла Латвию – 3:1. У россиян 5 побед в 5 матчах ЧМ, разница шайб – 26:3

Сборная России в очередной день ЧМ-2019 победила национальную команду Латвии (3:1).

Россияне выиграли все пять проведенных матчей на турнире. Ранее команда тренера Ильи Воробьева победила сборные Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0) и Италии (10:0).

Россияне лидируют в группе B. У них 15 очков при разнице шайб 26:3.

В воскресенье сборная России встретится с командой Швейцарии в рамках 6-го тура группового этапа.

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