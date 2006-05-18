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    Россия обыграла Латвию – 3:1. У россиян 5 побед в 5 матчах ЧМ, разница шайб – 26:3

    Теги Сборная России по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Сборная России в очередной день ЧМ-2019 победила национальную команду Латвии (3:1).

    Россияне выиграли все пять проведенных матчей на турнире. Ранее команда тренера Ильи Воробьева победила сборные Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0) и Италии (10:0).

    Россияне лидируют в группе B. У них 15 очков при разнице шайб 26:3.

    В воскресенье сборная России встретится с командой Швейцарии в рамках 6-го тура группового этапа.

    Латвия – Россия 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
    Дата проведения
    18 мая, 13.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 10 Цибульскис (Индрашис)
    1:1 – 20 Орлов (Плотников, Ковальчук)
    1:2 – 23 Гусев (Кучеров, Дадонов)
    1:3 – 32 Кучеров (Анисимов)

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