Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Рибери – первый игрок с 9 чемпионскими титулами бундеслиги

    Теги Бавария Франк Рибери бундеслига Германия рекорды Футбол

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери установил рекорд бундеслиги по числу чемпионских титулов.

    Сегодня мюнхенцы, обыграв «Айнтрахт» (5:1) в заключительном туре, выиграли немецкий чемпионат седьмой раз подряд.

    Для Рибери, выступающего за «Баварию» с 2007 года, это чемпионство стало девятым в карьере.

    Француз, который покинет «Баварию» этим летом, стал рекордсменом бундеслиги как единственный футболист с 9 победами в первенстве.

    По 8 титулов в своем послужном списке имеют Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер, Давид Алаба, Томас Мюллер и Арьен Роббен (все – «Бавария»).

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться