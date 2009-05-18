Рибери – первый игрок с 9 чемпионскими титулами бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери установил рекорд бундеслиги по числу чемпионских титулов.

Сегодня мюнхенцы, обыграв «Айнтрахт» (5:1) в заключительном туре, выиграли немецкий чемпионат седьмой раз подряд.

Для Рибери, выступающего за «Баварию» с 2007 года, это чемпионство стало девятым в карьере.

Француз, который покинет «Баварию» этим летом, стал рекордсменом бундеслиги как единственный футболист с 9 победами в первенстве.

По 8 титулов в своем послужном списке имеют Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер, Давид Алаба, Томас Мюллер и Арьен Роббен (все – «Бавария»).