Ламар Одом: «Обманул допинг-тест перед Олимпиадой-2004 при помощи искусственного члена»

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом признался, что накануне Олимпийских игр-2004 в Афинах каждый день курил марихуану, поэтому ему пришлось идти на обман, чтобы пройти допинг-тест.

«Мы начали гуглить «искусственные половые члены» и изучили разные способы, как обмануть допинг-тест. После исчерпывающего поиска заказали огромный черный член, который доставили нам на следующий день.

Когда допинг-офицер прибыл ко мне домой, я уже был готов. Мой тренер, который не употреблял наркотики, набрал мочу в емкость внутри члена. Допинг-офицер стоял в пару метрах от меня, но ничего не заподозрил. В итоге я успешно прошел тест и принял участие в Олимпиаде», — передает слова Одома Yahoo! Sports.