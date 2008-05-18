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    Ламар Одом: «Обманул допинг-тест перед Олимпиадой-2004 при помощи искусственного члена»

    Теги Ламар Одом сборная США НБА допинг Афины-2004 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

    Двукратный чемпион НБА Ламар Одом признался, что накануне Олимпийских игр-2004 в Афинах каждый день курил марихуану, поэтому ему пришлось идти на обман, чтобы пройти допинг-тест.

    «Мы начали гуглить «искусственные половые члены» и изучили разные способы, как обмануть допинг-тест. После исчерпывающего поиска заказали огромный черный член, который доставили нам на следующий день.

    Когда допинг-офицер прибыл ко мне домой, я уже был готов. Мой тренер, который не употреблял наркотики, набрал мочу в емкость внутри члена. Допинг-офицер стоял в пару метрах от меня, но ничего не заподозрил. В итоге я успешно прошел тест и принял участие в Олимпиаде», — передает слова Одома Yahoo! Sports.

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