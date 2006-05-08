«Ливерпуль» низверг «Барселону», «Сент-Луис» Тарасенко вышел в финал Запада, полиция ищет фанатов ЦСКА из-за баннера про Fan ID и другие новости утра

1!!!!! «Ливерпуль» разнес «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал ЛЧ, несмотря на 0:3 в первом матче. Салах и Фирмино не могли играть, но Вейналдум и Ориги сделали дубли, особенно запомнился последний гол. Власти испанских клубов пришел конец. «Ливерпуль» Клоппа выходит в финал в каждом сезоне еврокубков, а «Барселона» ужасно играет на выезде в плей-офф.

2. Ван Дейк, Стерлинг, Бернарду, Салах, Агуэро, Мане и Азар – претенденты на приз игроку сезона в Англии. Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну номинированы на звание лучшего тренера.

3. Новость-символ времени: полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших баннер про Fan ID.

4. Годин объявил об уходе из «Атлетико» и заплакал. Он был в клубе 9 сезонов.

5. Очередная история о взаимоотношениях в «ПСЖ»: Неймар после поражения от «Монпелье» сказал Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить?».

6. КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов в сезоне-2019/20. Без новых команд, длительность регулярки – 62 матча.

7. В Кубке Стэнли «Сент-Луис» Тарасенко выбил «Даллас» Радулова и во второй раз за 4 года вышел в финал Запада.

8. В плей-офф НБА «Торонто» вышел вперед в серии с «Филадельфией» (3-2), «Денвер» принимает «Портленд».

9. Федерер в Мадриде выиграл первый грунтовый матч с 2016 года.

10. В третьем матче финала чемпионата России по волейболу «Кузбасс» проиграл казанскому «Зениту».

11. Российская бегунья Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг, ее муж и тренер – на 4 года за фальсификацию проб.

12. Олимпийской чемпионке по плаванию Руте Мейлутите из Литвы грозит дисквалификация за пропуск 3 допинг-тестов.

Цитаты.

Серджи Бускетс: «Приношу извинения болельщикам «Барселоны». После «Ромы» это случилось снова»

Луис Суарес: «При четвертом голе мы выглядели как дети»

Антон Шипулин: «Косвенно предлагали допинг, но я сразу говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами»