Луис Суарес: «При четвертом голе мы выглядели как дети»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:4, 3:0 – первый матч).

«Нам нужно очень критично к себе отнестись. То же самое происходит с нами во второй раз. Мы не можем допускать ту же самую ошибку во второй раз подряд. Нам предстоит многое оценить и обдумать.

«Ливерпуль» сделал то, что хотел сделать – забил быстрый гол. Они верили с первой и до последней минуты.

Мы играли в свой футбол. Тренер определил подход в первом матче и постарался проделать то же самое. Мы должны попросить прощения за свое отношение и за то, что вы сегодня видели.

При четвертом голе мы выглядели как дети. Нам нужно понимать, что сейчас на нас обрушится критика. Мы очень расстроены, нам очень больно. Мы профессионалы», – сказал Суарес.

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