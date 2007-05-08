Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Ливерпуль» Клоппа выходит в финал в каждом сезоне еврокубков

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Лига Европы Футбол

    «Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

    Мерсисайдский клуб пробился в свой третий еврокубковый финал при Юргене Клоппе. При немце «Ливерпуль» не проиграл ни одной двухматчевой еврокубковой серии.

    В первый сезон немца «Ливерпуль» дошел до финала Лиги Европы и уступил «Севилье», в следующем – не играл в еврокубках, в сезоне-17/18 уступил в финале Лиги чемпионов «Реалу».

    «Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса

    Реклама 18+

    Опрос

    Что круче: Стамбул-2005 или сегодня?

    13856 голосов 122
    • Стамбул-2005
      51%
    • Сегодня
      49%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться