Антон Шипулин: «Мне предлагали допинг, но я сразу говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами»

Олимпийский чемпион по биатлону рассказал о том, что ему предлагали применять допинг.

«Косвенно были такие предложения, не прямые. Но я сразу говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами».

Самый интересный момент начинается за год до Олимпийских игр. Приходят такие товарищи... Какие-то психологи, люди, которые засовывают твои лыжи в какой-то резервуар, отчего они поедут в три раза лучше. Предлагают какие-то методики новые. Таких кадров достаточно много. Здесь надо уметь абстрагироваться от всего и идти своей дорогой.

Как получается с теми, кто попадается на допинге? Они приходят в сборную наивные, ничего не понимают. Им начесали по ушам, что это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и случайно попались на допинге. Таких вариантов очень много. Есть, конечно, спортсмены, которые целенаправленно употребляют допинг», – рассказал Шипулин.