Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

АПЛ назвала четверку претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

В нее вошли: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп ( ), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту ( ).

Гвардиола и Клопп борются за чемпионство, Почеттино практически гарантировал себе место в топ-4, а Нуну набрал рекордное количество очков для новичка лиги за 18 лет.

Голосование проводится на сайте лиги среди болельщиков до 9 мая. Его результаты будут учтены жюри футбольных экспертов, итоги огласят 14 мая.