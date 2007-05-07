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    Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги Тоттенхэм Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Нуну Эшпириту Санту Маурисио Почеттино Футбол

    АПЛ назвала четверку претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

    В нее вошли: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

    Гвардиола и Клопп борются за чемпионство, Почеттино практически гарантировал себе место в топ-4, а Нуну набрал рекордное количество очков для новичка лиги за 18 лет.

    Голосование проводится на сайте лиги среди болельщиков до 9 мая. Его результаты будут учтены жюри футбольных экспертов, итоги огласят 14 мая.

     
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